La Stampa, silurato il direttore Giannini: ecco che fine farà e chi arriva al suo posto

Giannini silurato dalla Stampa, tornerà a Repubblica. Al suo posto il vice direttore Malaguti

Giannini lascia La Stampa. Secondo quanto riporta il Foglio, il direttore lascerà presto la guida del quotidiano Gedi lasciando il comando al suo vice Andrea Malaguti. Un colpo di scena a dir poco clamoroso.

Secondo quanto risulta, Massimo Giannini tornerà, quindi, a fare l’editorialista per Repubblica, l’altro colosso editoriale della famiglia Elkann. Ma non è tutto. Per Giannini sembrerebbe essere pronta la conduzione per un programma su Discovery.