Quotidiani, crollano Repubblica-La Stampa. Vola Libero (+10%). E La Verità...

Crollano Repubblica (-14%) e La Verità di Maurizio Belpietro. I dati Ads mettono in luce la scarsa performance dei quotidiani

Libero fa il botto. Secondo i dati Ads, a luglio 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono diversi i quotidiani che perdono lettori. E non si parla solo di qualche copia.

Partendo dal Corriere della Sera, nel giro di un anno il quotidiano diretto da Luciano Fontana ed edito dalla Rcs di Urbano Cairo registra una perdita del 3,8%. In rosso anche il secondo della classe, Repubblica, che, però, vive un vero e proprio crollo. Rispetto a luglio 2022, il colosso di casa Gedi porta a casa “solo” 152.994 copie, facendo registrare così un calo del 14,2%. Restando a Torino tra i corridoi di Gedi, anche La Stampa di Massimo Giannini segna un tonfo dell’11% rispetto all’anno precedente.

Come riporta ItaliaOggi, con un calo decisamente ridotto, ma indubbiamente rilevante, anche il Sole 24 Ore vira in rosso. Il quotidiano di Confindustria registra infatti un calo del 6% fermandosi a 123.311 copie vendute a luglio. Il Messaggero di Francesco Gaetano Caltagirone, da parte sua, cede a luglio il 7,6% rispetto allo stesso mese del 2022.

Brutte notizie anche per il Giornale. La testata fondata da Indro Montanelli nel 1974 registra una flessione delle vendite del 10,3%. Ma ecco che, dopo fiumi di dati in rosso, arriva anche un esempio di controtendenza. Libero, il quotidiano degli Angelucci (insieme al Tempo e al Giornale per il 70%), porta a casa una buona performance a luglio 2023 segnando il +10,2% sul 2022.

Proseguendo, il Fatto Quotidiano, seppur lieve rispetto ai tracolli sopracitati, anche il quotidiano diretto Marco Travaglio vive un momento di flessione registrando il -2% delle vendite. Infine, brutte notizie anche per Maurizio Belpietro. La Verità, edita e diretta dal giornalista, perde l’11,9% fermandosi a 31.065 copie vendute.