Da Boris 4 a L'amica geniale 3, le migliori serie tv italiane del 2022

Nel 2022 sono state diverse le serie tv italiane che si sono imposte come protagoniste nei palinsesti televisivi. Da "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" a "Romulus II", da "Esterno Notte" a "The Bad Guy". Ecco la lista dei titoli meglio riusciti tra Rai, Prime Video e Disney+.

L’amica geniale 3

Una delle migliori serie viste sulla tv generalista. C’è anche lo zampino di HBO. La saga, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ha emozionato con la storia delle amiche Lila e Lenù, molto diverse l’una dall’altra, ma unite dalla stessa passione: la letteratura.

Durante le tre stagioni seguiamo la loro crescita, da quando bambine vivono nel rione di Napoli, tra camorra e amore per i libri, alla fase più adulta, quando una si sposta a Pisa per studiare all’università e l’altra lavora in un’azienda per mantenere il figlio.

Le bambine crescono, diventano grandi, formano una famiglia, sbagliano, tradiscono, si cercano e si detestano. Ora il pubblico attende la quarta stagione (in fase produttiva) dove subentrerà Alba Rohrwacher nei panni di Elena.

Il regista Saverio Costanzo con Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Boris 4

Ormai considerato come un cult, Boris un tempo era una chicca per pochi. Poi il passaparola l’ha sdoganata e Netflix l’ha fatta conoscere alle nuove generazioni. Disney+, infine, l’ha rilanciato: ha prodotto la quarta stagione della serie, quella che tutti volevano dopo il film del 2011 e soprattutto dopo la morte dello sceneggiatore e regista Mattia Torre.

Nella quarta serie si ride ancora insieme a Renè Ferretti e alla sua combriccola di attori e produttori sgangherati. Chi “smarmella” come il direttore della fotografia? O chi potrebbe sostituire una “cagna” come Corinna? Li ritroviamo tutti in una serie sulla Vita di Gesù, per una piattaforma. C’è da sbellicarsi dalle risate e c’è anche… Mattia Torre. Ebbene sì, anche lui si aggira sul set e nella testa degli amici sceneggiatori.





Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso,

Un successo Rai. L’avvocato Malinconico, interpretato da un convincente Massimiliano Gallo, alla sua prima serie da protagonista, ha conquistato i cuori del pubblico, non solo femminile. Sì, perché l’avvocato potrebbe essere uno di noi, con tanti difetti, e con lavoro e vita sentimentale precari. Ha anche un amico immaginario con sui si confida: il mitico Mister Fantasy, alias Carlo Massarini.

Malinconico è un uomo come tanti, ed è anche un padre che non si sente mai al posto giusto. Il personaggio creato dallo scrittore Diego De Silva è piaciuto molto e siamo certi che lo rivedremo in una seconda stagione, ancora alle prese con altre donne da proteggere e con la sua vita incasinata.

Vincenzo Malinconico

Romulus II – la guerra per Roma. In onda su Sky e Now

La seconda stagione della serie in protolatino di Matteo Rovere che racconta delle origini di Roma si è appena conclusa e ha superato le aspettative. Lo scontro tra Yemos (Andrea Arcangeli) e Wiros (Francesco Di Napoli), i due fondatori di Ruma, e il terribile re dei Sabini Tito Tazio (Emanuele Maria Di Stefano) è violento e sconvolgente.

La posta in gioco e la tensione in questo nuovo corso della storia si alza di episodio in episodio, insieme al contrasto tra Yemos e Wiros, due fratelli di vita sempre più distanti. Di Re ne rimarrà uno solo. Un ruolo importante lo giocano anche le sacerdotesse Sabine, capitanate da Ersilia (Valentina Bellè), rapite a Tito Tazio dai romani. Da quel momento inizia una guerra sanguinaria, ma le sacerdotesse imparano cosa significa vivere in una città dove la libertà è un valore.





Christian, la serie tv su Sky e NOW

Prima di Bang Bang Baby e The Bad Guy, la serie made in Italy che aveva osato nell’alzare l’asticella, fondendo generi differenti, è Christian, liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti. Edoardo Pesce interpreta Christian, un ragazzo della periferia romana, scagnozzo di un boss locale, che un giorno si ritrova con un dono (o una condanna?): le stimmate.

Da quel momento la sua vita cambia. Chi viene a sapere di quel potere miracoloso si mette sulle sue tracce, l’uomo potrebbe infatti diventare un’arma per la malavita. Ma a seguire Christian ci si mette anche Matteo (Claudio Santamaria), un postulatore del Vaticano in cerca di segni di veri miracoli.

Christian

Esterno notte, un piccolo grande capolavoro Rai

Forse la serie tv italiana più bella dell’anno, la prima di Marco Bellocchio che si cimenta con la serialità. In realtà il regista di Buongiorno Notte ha pensato alla miniserie su Aldo Moro come se fosse un film di sei ore, in cui la vicenda del rapimento che ha sconvolto l’Italia nel 1978 viene osservata da personaggi diversi. Bellocchio ci conduce dentro e fuori il covo dove il presidente della DC fu sequestrato per 55 giorni. Osserva sua moglie Eleonora (Margherita Buy) insieme ai figli, Francesco Cossiga (Fausto Russo Alesi) allora Ministro degli Interni, Papa Paolo VI (Toni Servillo), caro amico di Moro e la brigatista Adriana Faranda (Daniela Marra).





The Bad Guy in streaming su Prime Video

Un piccolo capolavoro targato Prime Video. Luigi Lo Cascio interpreta Nino Scotellaro, un magistrato che si è occupato di mafia fino a quando viene incastrato da qualcuno. Da chi? Da chi meno se lo poteva aspettare. Condannato a 15 anni di carcere con l’accusa di aver appoggiato il boss Mariano Suro, Nino ha l’occasione per sconfiggere il capo dei capi muovendosi all’interno del sistema criminale: si finge infatti un membro del clan dei Tracina, famiglia che è stata decimata dagli uomini di Suro e che è pronta a tutto pur di stanarlo. Nino diventa Balduccio e inizia la sua battaglia personale che probabilmente si concluderà nella prossima stagione.

Bang Bang Baby, guarda la serie su Prime Video

In Bang Bang Baby la protagonista è Alice, un’adolescente che suo malgrado si deve confrontare con la ’ndragheta a causa di un padre appartenente a una famiglia di peso. Alice abita un mondo in cui sgorga sangue, ma il soggetto della serie viene alleggerito da tinte surreali e pop, in pieno stile anni Ottanta.

La cultura di quel periodo si mescola infatti alle vicende di Alice e ai suoi ricordi. I colori accesi e la musica degli Eighties fanno da contrappunto ai sogni onirici dell’adolescente e agli affari di mala gestiti da sua nonna Lina, la più anziana e cattiva della famiglia, pronta a tutto pur di diventare il nuovo punto di riferimento al Nord della cupola calabrese.