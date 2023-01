Da Luisa Ranieri a Sergio Castellitto. Tutte le serie tv in arrivo nel 2023

La programmazione delle serie tv è ricca e appassionante. Ecco tutte le novità dalla Ranieri a Castellitto

Tra nuove e sequel il calendario delle serie tv di quest'anno fa il pieno di emozioni e, già a partire dai prossimi giorni, sono molto attesi i titoli di Rai, Mediaset, delle piattaforme delle nuove stagioni e delle storie più amate dal pubblico.

Il palinsesto della Rai riparte con "Lolita Lobosco", "Il nostro generale" e "La porta rossa 3". Mentre Mediaset si affida a Vanessa Incontrada, Sky propone i nuovi episodi de "I delitti del Barlume" e la novità "Call my agent" in versione italiana. Netflix rilascia l'atteso "La vita bugiarda degli adulti" e su Prime Video debutta "Sono Lillo".

Continuano "Le indagini di Lolita Lobosco"

Dall'8 gennaio, su Rai1, ritorna in prima serata "Le indagini di Lolita Lobosco2" con Luisa Ranieri. L'attrice veste i panni del vicequestore di Bari. Dopo il successo della prima stagione, arrivano sei nuove puntate della serie basata sui romanzi di Gabriella Genisi. Senza cambiare canale dal 9 gennaio è in arrivo la fiction in 4 puntate "Il nostro generale, Carlo Alberto Dalla Chiesa", interpretato da Sergio Castellitto. La serie, prodotta da Rai Fiction e Stand by me, racconta la nascita a Torino negli anni 70 del Nucleo Speciale Antiterrorismo voluto dal generale per combattere le Brigate Rosse.

A grande richiesta ritorna Lino Guanciale in "La porta rossa 3"

C'è molta attesa su Rai 2 per il ritorno del terzo capitolo de "La porta rossa 3". La serie è divisa in quattro puntate e riparte tre anni dopo. Cagliostro (Lino Guanciale), bloccato nel mondo dei vivi per colpa di Vanessa (Valentina Romani), osserva impotente la vita della figlia e della moglie, il giudice Anna Mayer (Gabriella Pession). Ma un colpo di scena lo costringerà a tornare in azione.