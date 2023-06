Dal 5 luglio Monica Setta riparte con "Storie di donne al bivio" su Rai 2

Dal 5 luglio arriva "Storie di donne al bivio" su Rai 2

Parte mercoledi 5 luglio alle 23 in seconda serata su Rai 2 il nuovo programma di Monica Setta "Storie di donne al bivio", che farà compagnia ai telespettatori tutta l'estate il mercoledi sera dopo i "Delitti in Paradiso". Prima puntata super effervescente con tre protagoniste assolute: Nancy Brilli, Paola Ferrari e Rosanna Lambertucci. La Brilli racconta la sua scelta di non voler più un compagno (almeno finora) dopo una vita vissuta all'insegna della coppia. Ma qual è stato il bivio? E la Brilli risponde: "Ho visto due strade. Da una parte avrei dovuto proseguire a tenere il cuore aperto accogliendo un altro uomo e dall'altra avrei potuto imparare a vivere bastandomi. Ho optato per questa ipotesi".

Altra storia fortissima quella di Paola Ferrari che ha svelato alcuni dettagli inediti sul suo matrimonio con marco de benedetti. "Vedendoci dall'esterno la gente potrebbe pensare:guarda quei due, discutono su tutto, si lasceranno. E invece siamo ancora qui dopo tanti anni con due figli e una famiglia solida". Questo è l'amore.

Auguri anticipati infine per Rosanna Lambertucci che il 7 luglio sposa Mario Di Cosmo a Roma. Fidanzata con l'imprenditore da 8 anni, la Lambertucci confessa alla Setta che lui le ha chiesto di sposarla alla loro prima uscita. "Mi ha portato al luna park e da quel momento non ci siamo piu lasciati". Piu giovane della Lambertucci, atleta agonista e carattere effervescente, Di Cosmo la porta all'altare il 7 luglio e poi tutti in festa in un lussuoso palazzo romano. Tanti i volti noti presenti alla festa che coincide con i palinsesti Rai (si presentano a Napoli) tra cui la stessa Nancy Brilli. La scintilla d'amicizia è scoppiata proprio nella prima puntata del programma di Monica Setta che, come Eleonora Daniele e tante altre amiche, finita la presentazione dei palinsesti arriverà a Roma per il taglio della torta e il brindisi con gli sposi.