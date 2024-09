Damiano annuncia la carriera da solista: ecco Everywhere. E i Maneskin... Retroscena

Maneskin, Damiano David annuncia l'uscita del suo primo singolo il 27 settembre

Damiano David pronto al debutto da solista. Il frontman dei Maneskin sta per esordire con un nuovo singolo intitolato "Everywhere", in uscita il prossimo 27 settembre. Il leader della band ha pubblicato sul proprio profilo social un post in cui annuncia il lancio di una canzone in singolo. Cosa succede con i Maneskin? Si domandano i fans

Il 27 settembre uscirà il suo primo singolo, il cui titolo dovrebbe essere "Everywhere". Di per sé questo non significa la fine dei Maneskin ma ad allarmare i fans il fatto che Damiano David ha eliminato il riferimento alla band nella sua bio. 'Sono sempre più confusa e disperata", commenta un'utente. "Ma che sta succedendo?", si chiede un'altra.

In realtà secondo quando risulta ad Affaritaliani.it per i Maneskin non ci sarebbe nessun scioglimento in vista. Il progetto da solista di Damiano, come più volte hanno ripetuto sia lui che il resto della banda, viaggia in parallelo.