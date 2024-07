Maneskin, Damiano e Victoria stufi. La band si scioglie? La carriera da solisti si avvicina sempre di più

Maneskin, la band al capolinea? I desideri da soliti di Damiano e Victoria preoccupano i fan

I Måneskin, acclamati globalmente e osannati in ogni angolo del mondo, recentemente sono finiti in mezzo a una tempesta di speculazioni e preoccupazioni. La band romana, attualmente impegnata in un tour europeo, sembra godersi il momento, mostrando immagini di complicità e divertimento condiviso. Tuttavia, non tutto sembra sereno come appare.

Damiano David, il carismatico leader, ha intrapreso un significativo cambiamento nella sua vita privata trasferendosi in California, per stare vicino alla sua nuova compagna, Dove Cameron. Questo trasloco coincide con un silenzio prolungato sui suoi canali social, che non vede aggiornamenti dal 25 giugno, giorno in cui Damiano è apparso in una campagna pubblicitaria per Diesel.

Recentemente, durante un'intervista nel video podcast "The Allison Hagendorf Show", ha accennato alla possibilità di un progetto solista, descrivendolo come potenzialmente arricchente ma anche rischioso per la coesione con il gruppo.

Victoria De Angelis, la bassista dalle origini danesi, sembra seguire una traiettoria simile. L'abbiamo vista cimentarsi come DJ nei club più alla moda d'Europa, l'ultima delle quali in Polonia ha suscitato notevole attenzione. Oltre a questo, Victoria è diventata il volto di diverse campagne pubblicitarie, proiettando la sua immagine ben al di là del palcoscenico musicale, spesso senza i suoi compagni di band.

Per quanto riguarda gli altri membri, Ethan Torchio e Thomas Raggi sembrano determinati a mantenere l'armonia all'interno del gruppo. In diverse interviste hanno sottolineato la loro stretta collaborazione con Damiano e il desiderio comune di esplorare progetti personali, assicurando che tali iniziative non minano la solidità dei Måneskin. "Stiamo lavorando a nuove canzoni per il prossimo anno", ha affermato Thomas, che frequenta anche le serate DJ di Victoria, ammirando il suo talento.

Nonostante le rassicurazioni, le questioni sollevate dai membri del gruppo generano incertezza. La possibile carriera solista di Damiano e le iniziative indipendenti di Victoria pongono interrogativi su come questi sviluppi influenzeranno la dinamica e l'unità futura dei Måneskin. Il dibattito tra i fan e gli osservatori continua, alimentando discussioni e speculazioni sul futuro di una delle band più brillanti della scena rock attuale.