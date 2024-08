Victoria De Angelis "dimentica" i Maneskin: la bassista lancia un singolo con la popstar Anitta

La bassista dei Maneskin lancia il singolo con Anitta

Victoria De Angelis "dimentica" i Maneskin. O meglio: inizierà una nuova avventura da solista, senza band al seguito, con la pop star Anitta. La bassista della band rock ha annunciato il suo nuovo singolo Get Up Bitch, inciso assieme alla cantante, attrice e ballerina brasiliana Anitta, protagonista della settima stagione della serie spagnola Élite. L’uscita è prevista per il 30 agosto, ma il singolo è già attesissimo dai fan.