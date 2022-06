Damilano nuovo editorialista di "Domani", torna il binomio con De Benedetti

Marco Damilano, da direttore dell'Espresso a editorialista di Domani. Ma tanto c'è lo stipendio di Rai3

Marco Damilano approda come editorialista nel quotidiano "Domani". L'ex direttore dell'Espresso, che aveva rinunciato alla poltrona durante il caos nato dall'acquisto del settimanale romano da parte del patron di Bfc Media e della Salernitana Danilo Iervolino, torna nel mondo dei giornali. E lo fa ricongiungendosi a un suo vecchio editore: Carlo De Benedetti.

Il primo articolo firmato dal giornalista romano si intitola “Il trionfo del nichilismo di Luigi Di Maio sulla democrazia rappresentativa" ed è disponibile online da questa mattina all'alba. L’ex direttore, comunque, affiancherà l’attività di scrittura nel quotidiano alla conduzione di un nuovo programma di approfondimento su Rai3, in partenza a settembre e in onda ogni giorno alle ore 20.

Quel che è certo è che, per quanto il mestiere dell'editorialista sia sicuramente prestigioso, non compete certo in quanto ad autorevolezza al ruolo di direttore responsabile di una testata (soprattutto se si parla di un caposaldo del giornalismo italiano come il settimanale L'Espresso). Ma se in quanto a "peso" giornalistico Damilano si è dovuto accontentare, riguardo alla remunerazione non ha nulla da invidiare. Infatti, per la conduzione della nuova striscia informativa targata Rai, Damilano incasserà ben 200.000 euro netti l'anno, circa 1000 euro a puntata.