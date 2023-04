Damilano silurato da Rai3? Alla conduzione de "Il cavallo e la torre" un interno del Cdx

Rai3, Damilano lascia "Il cavallo e la torre". La clamorosa indiscrezione sull'ex direttore dell'Espresso

Marco Damilano verso l’addio a Rai3. Alla conduzione de “Il cavallo e la torre” dal 29 agosto 2022, il giornalista ed ex direttore dell’Espresso potrebbe lasciare il programma. A rivelarlo è Dagospia, secondo il quale Damilano sarebbe finito nel mirino del centrodestra che, con la scusa dei costi troppo elevati, vorrebbe sostituirlo con un nome interno. Per ora sono solo voci, ma considerando le forti polemiche innescate dall'arrivo di Marco Damilano in Rai (fortemente spinto dal Pd) c'è qualche possibilità che le indiscrezioni trovino conferma.

Gli ascolti de “Il cavallo e la torre”

Un duro colpo per Marco Damilano, il quale, nel corso dei mesi, è riuscito a mantenere alta l’asticella degli ascolti tv registrando una media tra il 6 e il 7% di share nell’access prime time di Rai3.

Infatti, ieri, mercoledì 5 aprile, “Il cavallo e la torre” ha portato a casa il 6,8% di share incollando allo schermo ben 1.390.000 spettatori. In linea anche il risultato di martedì 4 aprile, pari al 6,7% di share con oltre 1,4 milioni di telespettatori. “Scavando” ancora più indietro negli ascolti di questa settimana, lunedì 3 aprile Damilano ha convinto 1.374.000 spettatori conquistando il 6,6% di share.

Risultati buoni, dunque, per l’ex Espresso, ma non abbastanza da garantirgli di rimanere sulla poltrona di conduttore della striscia informativa della terza rete di viale Mazzini.