Datrix porta gli Alternative Data anche agli investitori privati

Grazie a Datrix, gruppo di tech company che sviluppa tecnologie e soluzioni software proprietarie di Augmented Analytics, anche i trader privati potranno contare sull’aiuto di Alternative Data e Artificial Intelligence per prendere decisioni di investimento.

FinScience, controllata del gruppo Datrix, che si occupa di AI applicata al settore finanziario, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per raccogliere, interpretare e trasformare enormi volumi di dati alternativi in informazioni di investimento. A oggi sono già molti gli investitori istituzionali che stanno aumentando la loro base informativa puntando su strumenti come l’intelligenza artificiale e i dati alternativi, con l’obiettivo di intercettare i weak signals presenti nell’enorme mole di dati provenienti dal mondo digitale (ricerche sul web, sentiment degli utenti, forum di esperti, notizie verticali / blog, recensioni, ecc.).

FinScience, con la sua soluzione software di Alternative Data Intelligence, raccoglie milioni di contenuti ogni giorno dal web e porta i benefici dell’Intelligenza Artificiale e dei dati alternativi anche nelle mani degli investitori privati, migliorando le decisioni d’investimento attraverso segnali semplici e intuitivi relativi a titoli, settori e temi. La piattaforma calcola infatti i valori di popolarità digitale e di sentiment delle aziende e avvisa prontamente l’utente via e-mail nel caso di variazioni significative. In questo modo l’investitore, grazie a queste informazioni aggiuntive, può attuare le opportune decisioni di investimento o disinvestimento.

Gli indicatori principali sono: la global digital popularity value, che misura la popolarità totale di un’azienda sul web, l’investor digital popularity value, che misura la popolarità dell’azienda solo in ambito finanziario, e il sentiment, che indica la percezione positiva o negativa del titolo nel mondo digitale. Grazie alla combinazione di queste tre variabili è possibile Individuare trend disruptive nel mercato, monitorare e intercettare potenziali rischi per gli investimenti e conoscere quali sono le società più interessanti connesse ad un tema o evento market-sensitive.

Il software di FinScience permette così di individuare titoli collegati positivamente e negativamente a settori ed eventi specifici ad alto impatto finanziario. Lo è stato ad esempio il Covid e lo saranno sicuramente le prossime elezioni americane. In quest’ultimo caso si hanno i settori industriali e i titoli percepiti come maggiormente impattati dalla vittoria di Trump o di Biden e dalle loro differenti posizioni sui temi al centro della campagna elettorale.

Grazie a FinScience tutti questi utili strumenti sono finalmente anche a disposizione degli investitori privati che possono anche usufruire di una prova gratuita di 14 giorni, prima di decidere se sottoscrivere la licenza annuale.

La sottoscrizione alla piattaforma per i trader è disponibile al seguente link: https://finscience.com/it/finscience-platform-trading-online/