Dazn, abbonamenti più salati: salgono ancora i prezzi di alcuni abbonamenti (ecco quali)

Dazn alza i prezzi di alcuni dei suoi abbonamenti a poco più di due mesi dall'ultimo rincaro. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi agli abbonati, proprio mentre la piattaforma annunciava tutte le novità della nuova stagione. I nuovi aumenti colpiscono le soluzioni che permettono di disdire con un mese di anticipo.

L’abbonamento Plus di Dazn? Cresce da 59,99 a 69,99 euro. Ricordiamo che per sottoscrivere l’abbonamento all'app in streaming bisogna scegliere tra le quattro diverse tipologie di piano proposte, che hanno costi e funzionalità differenti: Piano Plus, Piano Standard, Piano Start e Piano Goal Pass.

Vediamo nel dettaglio il listino prezzi di Dazn.

Dazn Piano Plus: quanto costa e cosa comprende

Il Piano Plus permette di guardare tutti gli sport disponibili su DAZN in contemporanea su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti e dunque connessi a due reti Internet domestiche diverse.

Dazn Piano Plus, i costi

- 599 euro all’anno se si decide di pagare in un’unica soluzione, andando a risparmiare 240 euro. Un anno fa erano 449 euro (incremento pari a 150 euro)

- 59,99 euro al mese (719,88 all’anno), risparmiando 119 euro, con permanenza minima di dodici mesi. Lo scorso anno costava 45,99 euro (incremento mensile pari a 14 euro)

- 69,99 euro al mese (839,88 all’anno) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Lo scorso anno erano 55,99 euro (incremento mensile pari a 14 euro).

Dazn Piano Plus, gli sport compresi nell'offerta

Olimpiadi di Parigi con gli otto canali Eurosport. Serie A. Calcio internazionale (LaLiga e il meglio della Liga Portugal). Inter TV, Juventus TV e Milan TV. Basket (Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions League). Volley (Nazionale alla VNL e ai Mondiali, Serie A femminile, Superlega, club italiani nel Mondiale). Tennis, ciclismo e sport invernali dei canali Eurosport 1 e 2. Fighting (UFC, il meglio della boxe italiana e Matchroom). NFL (una selezione di partite). Champions League femminile.

Dazn Piano Standard: quanto costa e cosa comprende

Il Piano Standard permette di guardare tutti gli sport disponibili su DAZN in contemporanea su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete Internet domestica.

Dazn Piano Standard, i costi

- 359 euro all’anno se si decide di pagare in un’unica soluzione, andando a risparmiare 180 euro. Lo scorso anno il costo era di 299 euro (60 euro di aumento)

- 34,99 euro al mese (419,88 all’anno), andando a risparmiare 120 euro, con permanenza minima di dodici mesi. Lo scorso anno erano 30,99 euro (aumento mensile pari a 4 euro)

- 44,99 euro al mese (539,88 all’anno) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Lo scorso anno erano 40,99 euro (aumenti mensile di 4 euro).

Dazn Piano Standard, gli sport compresi nell'abbonamento

Olimpiadi di Parigi con gli otto canali Eurosport. Serie A. Calcio internazionale (LaLiga e il meglio della Liga Portugal). Inter TV, Juventus TV e Milan TV. Basket (Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions League). Volley (Nazionale alla VNL e ai Mondiali, Serie A femminile, Superlega, club italiani nel Mondiale). Tennis, ciclismo e sport invernali dei canali Eurosport 1 e 2. Fighting (UFC, il meglio della boxe italiana e Matchroom). NFL (una selezione di partite). Champions League femminile.

Dazn Piano Start: quanto costa e cosa comprende

Il Piano Start permette di guardare una selezione di sport disponibili su DAZN in contemporanea su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete Internet domestica.

Dazn Piano Start, i costi

- 99 euro all’anno se si decide di pagare in un’unica soluzione, risparmiando 80 euro. Lo scorso anno tale opzione non era prevista

- 11,99 euro al mese (143,88 all’anno), andando a risparmiare 36 euro, con permanenza minima di dodici mesi. Lo scorso anno il costo era di 9,99 euro (aumento mensile di 2 euro)

- 14,99 euro al mese (179,88 all’anno) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Lo scorso anno il costo era di 13,99 euro (aumento mensile pari a 1 euro).

Dazn Piano Start, gli sport compresi nell'abbonamento

Il meglio delle Olimpiadi di Parigi sui canali Eurosport 1 e 2. Basket (Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Eurobasket 2025 e l’Eurocup 2025 femminile). Volley (Nazionale alla VNL e ai Mondiali, Serie A femminile, Superlega, club italiani nel Mondiale). Fighting (UFC, il meglio della boxe italiana e Matchroom). NFL (una selezione di partite). Champions League femminile.

Dazn Piano Goal Pass: quanto costa e cosa comprende

ll Piano Goal Pass è nuovo e consente di guardare il meglio del calcio di DAZN in contemporanea su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete Internet domestica.

Dazn Piano Goal Pass, i costi

- 129 euro all’anno se si decide di pagare in un’unica soluzione, risparmiando 110 euro

- 13,99 euro al mese (167,88 all’anno), andando a risparmiare 72 euro, con permanenza minima di dodici mesi

- 19,99 euro al mese (239,88 all’anno) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso.

Dazn Piano Goal Pass, gli sport

Serie A (tre partite per ogni turno in co-esclusiva). Highlights di tutte le partite di Serie A. Calcio internazionale (LaLiga e il meglio della Liga Portugal). Champions League femminile.