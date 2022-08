Dazn-Serie A, come ottenere il rimborso per i disservizi del 14 agosto 2022

Serie A e Dazn, come farsi rimborsare per i disservizi del 14 agosto

Esordio in campo da dimenticare per Dazn. La prima giornata di Serie A è iniziata con diversi disservizi con molti utenti hanno avuto problemi tecnici e non hanno potuto godersi le partite delle proprie squadre del cuore.

Dazn si è prontamente scusata per le problematiche e ha fornito un link alternativo per la visione delle partite: una piccola pezza in attesa del ripristino di tutte le normali funzionalità. Inoltre, dopo l’intervento dell’AGCOM, la piattaforma ha annunciato la possibilità di richiedere degli indennizzi o un rimborso per i clienti danneggiati.

Ecco dunque come richiedere il rimborso Dazn per i disservizi del 14 agosto 2022. Ma attenzione: gli indennizzi, però, non spettano a tutti…

Rimborso Dazn per i disservizi del 14 agosto 2022: cosa è successo

Ecco quando è possibile richiedere il rimborso:

Anzitutto, è necessario che si verifichino almeno tre disconnessioni affinché scatti il diritto all’indennizzo;

se inferiore a tre volte, è necessario verificare che ciascuna interruzione del servizio abbia avuto una durata minima di 270 secondi;

infine, scatta il rimborso quando l’impossibilità ad accedere alla piattaforma si verifica per almeno cinque volte.

Per qualsiasi altra segnalazione o problema è utile consultare l’indirizzo email di assistenza: help@dazn.com.

Rimborso Dazn 14 agosto: come richiedere gli indennizzi

Nei prossimi giorni la piattaforma che detiene i diritti per la visione del Campionato di Serie A dovrebbe attivare un canale attraverso al quale tutti gli utenti danneggiati potranno richiedere i rimborsi. Ma nel frattempo è già possibile richiedere gli indennizzi per i disservizi Dazn del 14 agosto scorso: la sezione dedicata è quella relativa a “Richiesta di rimborso” disponibile sulla piattaforma.

Il rimborso, come spiega la normativa, deve essere richiesto entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione da parte di Dazn dei dati di playback relativi all’evento interessato (ovvero quando non si è riusciti a vedere a partita ndr.).

Utilizzando l’email con la quale è stato effettuato l’accesso alla piattaforma e la registrazione, è possibile contattare il seguente indirizzo: richiestarimborsodazn@dazn.com. Nel messaggio andranno allegati anche il modulo disponibile nella sezione “Help” della piattaforma e uno screenshot dei dati riportati dal test MisuraInternet.