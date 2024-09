Dazn, stagione parte male: persi 1,6 milioni di telespettatori. I match della Juventus...

Dazn, persi 1,6 milioni di telespettatori sui match di serie A

Serie A in pausa per la sosta nazionali e, dopo le prime 3 giornate di campionato, si può fare un primo mini-bilancio sull'avvio del calcio in streaming su Dazn (che ha i diritti di tutte le 10 le partite ogni turno, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky): il trend racconta di 1,6 milioni di spettatori persi rispetto alla scorsa stagione e 2,8 nel confronto con quella precedente (iniziata una settimana prima a ridosso di ferragosto).

Stando alle rivelazioni infatti le 30 partite di serie A sin qui disputate hanno visto 11.845.788 utenti collegati, mentre dodici mesi fa erano stati 13.476.734 e nell'estate 2022 il numero era di 14.639442. In percentuale siamo a -12% rispetto alla scorsa stagione e -19% su due campionati fa. Il tutto all'inizio di un campionato che ha visto aumentare gli abbonamenti (piano standard da 299 euro a 359, pagando in un'unica soluzione, mentre il piano plus è alito da 449 a 599).

Juventus-Roma tra Dazn e Sky, i numeri degli ascolti

Sui numeri in calo di Dazn incide probabilmente anche una concorrenza di Sky più forte: vero che sono rimasti 3 i match che la pay tv di Comcast può trasmettere a ogni turno, ma quest'anno avrà più big match nel suo pacchetto. E, stando alle prime 3 giornate, Juventus-Roma su Dazn ha registrato un ascolto di 902.702, con Sky che a sua volta sul match dell'Allianz Stadium, ha dichiarato una Total Audience di 1,3 mln (che fa +46% su un anno fa nei primi nove match della stagione).

Dazn, Juventus prima negli ascolti dei match. Inter fuori dal podio

Dazn che non ha superato il muro del milione nelle 3 giornate del campionato 2024/2025, con audience sotto a quota 4 milioni in tutti i turni disputati (sopra ai 4 un anno fa e addirittura sopra a 5 due anni fa nella seconda e terza giornata di serie A).

A comandare gli ascolti di Dazn c'è la Juventus: contro il Verona il match più visto (963.153) e poi l'esordio in casa col Como (943.238). Inter-Atalanta bene, ma sotto alle sfide con i bianconeri protagonisti (818.508). Il big match Lazio-Milan? Supera di poco i 600mila spettatori (604.822, un anno fa la sfida dell'Olimpico salì a quota 1,2 mln ma in pieno campionato, nel mese di marzo).

Il match meno visto? Empoli-Monza ha attirato solo 11.266 utenti (giocato venerdì 17 agosto alle 20,45).