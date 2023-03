De'Longhi lancia la nuova macchina per caffè Eletta Explore. On air lo spot

De'Longhi lancia la nuova macchina per caffè "Eletta Explore"

Brad Pitt torna protagonista di un nuovo spot per De’Longhi, stavolta in occasione del lancio della nuova macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi Eletta Explore, che consente di esplorare una grande varietà di bevande diverse, calde e fredde, a partire dai chicchi di caffè macinati al momento.

Eletta Explore è dotata di 3 esclusive tecnologie per preparare diversi tipi di bevande. Dalla caraffa LatteCrema Hot, in grado di preparare una cremosa e densa schiuma di latte caldo al semplice tocco di un tasto, alla tecnologia LatteCrema Cool, un nuovo sistema di montatura del latte in grado di fornire una dolce e fredda schiuma.

Guarda il video

A queste si aggiunge la Cold Extraction Technology, pensata per l’estrazione a freddo, e quindi adatta per preparare il caffè cold brew in meno di 5 minuti, semplificando un processo di estrazione che normalmente richiede fino a 12 ore.

Il nuovo modello Eletta Explore sarà disponibile in Italia a partire da questo mese e sarà sostenuto da campagna di comunicazione ad hoc che avrà come protagonista, ancora una volta, l’ambassador globale Brad Pitt.

La campagna prenderà il via oggi con una veicolazione sulle piattaforme social dove è presente De’Longhi. La creatività è di M&C Saatchi mentre la pianificazione sui social è curata da R&D by Mailander.