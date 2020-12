December global holidays, Google celebra con un doodle il mese delle festività

Nella giornata del primo dicembre il doodle di Google si chiama December global holiday e ricorda a tutti gli utenti che è iniziato il periodo dell’anno più atteso dalla maggior parte delle persone in tutto il mondo: il Natale. Un piccolo uccellino decora con delle lucine colorate la scritta del motore di ricerca più famoso al mondo: Google. In Italia usualmente le feste natalizie concidono con l'arrivo del giorno dell'Immacolata, 8 dicembre, data nella quale la maggior parte delle famiglie inizia a decorare la propria casa per l'arrivo di Babbo Natale, Gesù Bambino e la Befana.