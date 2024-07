Del Debbio, l'intervista troppo "morbida" alla Meloni fa infuriare la rete

Lo studio è già una scena interessante: quattro "wall" – grandi schermi a parete – mostrano il primo piano della premier, che poco dopo sarà intervistata da Paolo Del Debbio, padrone della serata del giovedì su Rete4. Lui rompe subito il ghiaccio con una domanda che mette a disagio: "Oggi come si sente: in salita, in pianura, in discesa?". Lo riporta Il Fatto Quotidiano.

È solo l'inizio di 37 minuti di "in bocca al lupo", osservazioni sulla "verve" della presidente del Consiglio e una serie di domande poco incalzanti. Dettagli che non sono sfuggiti al popolo della televisione. Quesiti come: "Perché questa drammatizzazione sulla sua riforma costituzionale?".

"La preoccupa questo nuovo fronte popolare lanciato dalla Schlein?"; "Qual è la cosa più importante sull'immigrazione che è riuscita a ottenere al G7?". In studio, le altre quattro immagini di Giorgia sui wall continuano a accompagnare la premier che parla e sorride.