Diadora lancia le nuove scarpe infortunistiche. Guarda lo spot

Diadora lancia le nuove scarpe di sicurezza Shark Stable Impact System

Diadora Utility lancia le nuove scarpe infortunistiche Shark Stable Impact System. Caratterizzate da una tecnologia di cushioning, saranno accompagnate da uno spot d’animazione rappresentante il “modello” della nuova linea: lo squalo.

Come riporta Engage, con un’animazione che rappresenta un linguaggio rivoluzionario per il mondo dell’antinfortunistica, Vulcano Agency ha sviluppato il film per la tv e le declinazioni su stampa, radio, social, digital e DOOH nelle maggiori stazioni italiane.

Guarda lo spot

“Siamo molto felici di questa campagna, che esce contemporaneamente in Italia, Spagna, Francia e Germania. Diadora Utility è un brand con una grande spinta verso l’innovazione, sia nei prodotti che in comunicazione, e per questo lavorare con loro è stata un’esperienza entusiasmante”, ha riferito Marco Dalla Libera, partner di Vulcano Agency.

“L'obiettivo che ci siamo prefissati con lo sviluppo di questa campagna, era raccontare la tecnologia Shark Stable Impact System attraverso una creatività ‘catchy’, altamente memorabile che potesse destare l'attenzione di un professionista giovane. Da qui l'utilizzo inaspettato per un mondo come quello dell'antifortunistica dell'illustrazione e della Mascotte, tipiche invece del mondo streetwear. Vulcano grazie alle molteplici professionalità che conta al suo interno, ci ha guidati in questa esplorazione il cui risultato è una campagna integrata online e offline declinata in molteplici formati”, afferma Romina Zanchetta Marketing & Comunication Director Diadora Utility.