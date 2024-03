Diadora Utility, la scarpa per le donne lavoratrici. Ecco lo spot. Video

Diadora Utility spot dedicato alle lavoratrici

La nuova campagna pubblicitaria dal claim “Athena: La sicurezza pensata donna” by Didadora Utility è dedicata alla nuova scarpa da lavoro costruita sull’ergonomia del piede femminile.

Gli spot, pianificati sulle reti Mediaset nel mese di marzo e aprile in formati da 15 e 30 sec e sulle principali radio nazionali, si rivolgono al pubblico femminile per spiegare chiaramente che la calzatura unisex non è più l’unica opzione disponibile: esiste anche una scarpa pensata, progettata e realizzata sulle esigenze della donna.

“Secondo la normativa, la scelta dei DPI per il lavoratore – afferma Romina Zanchetta, Direttrice Marketing e Comunicazione di Utility – deve tenere in considerazione le caratteristiche di chi lo indossa. Nello sviluppare questa scarpa antinfortunistica, abbiamo messo al centro il benessere della donna rivedendo completamente l’ergonomia, il fitting, il sistema di allacciatura e il drop per realizzare un prodotto che risponda a pieno alle esigenze della donna lavoratrice”.