Digital, le province più mature Trento, Bolzano e Milano. In testa la finanza

Datrix, gruppo tech che sviluppa soluzioni di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende italiane ed internazionali, ha pubblicato la ricerca dal titolo “La maturità digitale delle aziende in Italia”, con l’obiettivo di rilevare e analizzare la capacità delle aziende di sfruttare al meglio gli strumenti digitali.

L'indagine, realizzata grazie alla collaborazione di ByTek - martech company del gruppo Datrix - dell’Università della Tuscia e dell’Istituto Tecnico Economico “Paolo Savi” di Viterbo, è stata condotta su oltre 6.000 siti web di aziende italiane con fatturato 2019 superiore a 5 milioni di euro. Per ogni azienda sono stati valutati tre aspetti considerati fondamentali: i) l’usabilità del sito web dell’azienda, ii) l’ottimizzazione per i motori di ricerca (ottimizzazione SEO) e iii) i tracciamenti del sito, sintomo della capacità dell’azienda di archiviare ed analizzare i dati di navigazione. Le tre variabili hanno consentito di definire un indice in grado di valutare il livello di maturità delle aziende, sia a livello di settore industriale (livello 1 e 2 del codice ATECO), che a livello di provincia.

I principali risultati

Dalla ricerca emerge come il settore che risulta più maturo digitalmente è quello della finanza e delle assicurazioni, seguito dalle attività artistiche e dall’istruzione. I settori che, invece, mostrano le performance peggiori sono quello delle costruzioni e l’immobiliare. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, le tre province che raggiungono i migliori risultati in termini di digital score sono Trento, Bolzano e Milano.