Digitale terrestre, 20 ottobre lo switch: cosa fare per vedere tutti i canali

Digitale terrestre, dal 20 ottobre 2021 inizia lo switch verso lo standard DVB-T2. Ecco come verificare se la TV è compatibile e cosa fare in caso contrario

Da mercoledì 20 ottobre 2021 la televisione italiana entra ufficialmente in una nuova era. Domani inizierà infatti lo switch verso il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e la prossima adozione dello standard di coficia video Mpeg-4, che sostituirà quello Mpeg-2. Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 permetterà di accedere ai contenuti in qualità superiore in termini di definizione dell'immagine e di servizi pubblici. Sarà ad esempio possibile interagire dalla TV con gli enti pubblici e prenotare esami e visite mediche

Digitale terrestre, cosa cambia

Da domani 20 ottobre parte il processo che porterà all'adozione definitiva del nuovo digitale terrestre DVB-T2 (teoricamente) dal primo gennaio 2023. Il passaggio sarà comunque graduale e suddiviso per Regioni. Da domani 20 ottobre 2021 non saranno più visibili se non in alta definizione 9 programmi Rai e 6 programmi Mediaset:

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Yoyo

Rai Sport + HD

Rai Storia

Rai Gulp

Rai Premium

Rai Scuola

TGCOM24

Mediaset Italia 2

Boing Plus

Radio 105

R101 TV

Virgin Radio TV

Digitale terrestre, come verificare

La prima cosa da fare per verificare che il proprio televisore sia compatibile con il digitale terrestre DVB-T2 è quella di risintonizzare i canali. Questa operazione si effettua rapidamente dalle impostazioni della TV. Fatto questo si può effettuare un piccolo test collegandosi al 501 per Ra1 HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per la7 HD. Se almeno uno di questi canali è visibile singifica che sarà possibile vedere tutti nuovi canali, che da domani saranno disponibili solo in alta definizione e nel formato Mpeg-4.

Nuovo digitale terrestre cosa fare

Se il test ha avuto esito negativo dovrete acquistare un nuovo televisore abilitato a ricevere il digitale terrestre DVB-T2 o un decoder ad hoc. Vi ricordiamo che sono attualmente disponibili due diversi incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per il passaggio al nuovo standard ovvero il Bonus TV e il Bonus rottamazione TV.

Se necessitate di informazioni o supporto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 il consiglio è quello di rivolgersi a un'antennista o in alternativa contattare il call center del Mise al numero 06-87800262 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00). Il costo del servizio dipende dalla tariffa telefonica mobile o fissa del proprio operatore. Da oggi 14 ottobre 2021 è inoltre attivo anche il supporto via WhatsApp al numero 340-1206348. Anche in questo caso il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 20:00.