Digitale terrestre, come vedere la tv senza cambiare televisore. Il trucco

Da oggi il digitale terrestre cambia pelle con il nuovo digitale.

Con l’arrivo del 5G, le emittenti televisive hanno iniziato a spostarsi su nuove frequenze, permettendo difatti agli operatori di utilizzarle proprio per trasmettere e diffondere la propria rete internet. Il cambio con il DVB T2 non è compatibile con tutti i televisori attualmente in commercio (se lo avete acquistato negli ultimi 6 anni non temete).

Per accedere ai nuovi canali non dovrete fare alcunché, se non effettuare una semplice risintonizzazione sul vostro dispositivo. Se arrivati a questo punto vi steste domandando se il vostro televisore è compatibile con il nuovo standard, sappiate che potete eseguire un test molto semplice; dopo aver effettuato la risintonizzazione, posizionatevi sul canale 100 o sul 200, se visualizzerete un messaggio d’errore o non vedrete nulla, allora sappiate che sarete costretti ad acquistare un nuovo modello o il decoder da collegare (per questo potrete però ricevere il bonus dallo Stato).



E' possibile comunque continuare a vedere la tv attraverso Internet anche se non si ha una televisione di nuova generazione. Quasi tutti i canali trasmettono in streaming.