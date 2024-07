Diletta Leotta bomba: conduttrice prime time su Canale 5. "Trattative avviate"

Diletta Leotta bomba: conduttrice prime time su Canale 5.

La Talpa in autunno nel prime time di Canale 5 e a condurla non ci sarebbe Ilary Blasi, ma Diletta Leotta. Vediamo i dettagli di queste indiscrezioni di tele-mercato.

Diletta Leotta bomba: conduttrice su Canale 5 de La Talpa? "Trattative avviate"

La Talpa, il reality show adventure sta per tornare sulle reti Mediaset. Le voci raccontano che verrà trasmesso nel prime time di Canale 5. Addirittura non a primavera, ma già in autunno (a ottobre dopo la seconda edizione di Temptation Island) con 5 puntate (by Freemantle).

Ma l'indiscrezione davvero clamorosa è sulla conduttrice. Contrariamente a quanto trapelato nelle ultime settimana, non sarebbe Ilary Blasi (attualmente impegnata nell'estate in musica di Canale 5 con Battiti Live) sulla plancia di comando, ma Diletta Leotta (che già conosce bene il mondo Mediaset dove conduce ogni mattina 105 Take Away in radio con Daniele Battaglia). Lo scrive Tv Blog secondo cui le "trattative sarebbero in corso" e "la Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa".

Come noto l'idea non è di realizzare un reality con puntate in diretta (tipo Grande Fratello o Isola dei Famosi), ma registrare, montare gli episodi con una narratrice in studio che sarebbe dunque Diletta.