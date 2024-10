Diletta Leotta, serie A ferma? Weekend (in bikini) sulle Dolomiti aspettando Juventus-Lazio e Roma-Inter

Diletta Leotta, bikini autunnale sulle Dolomiti con la serie A ferma

Weekend senza il campionato di calcio. La serie A ha osservato un turno di riposo per il doppio impegno della nazionale italiana di Luciano Spalletti in Nations League contro Belgio e Israele.

Aspettando il prossimo turno che vedrà il Milan chiamato al riscatto (dopo la sconfitta di Firenze) in casa contro l'Udinese (sabato 19 alle 18), il saturday night con Juventus-Lazio all'Allianz Stadium, la capolista Napoli sul campo dell'Empoli (domenica ore 12,30) e il big match Roma-Inter all'Olimpico domenica sera (20,45), Diletta Leotta si può così prendere qualche giorno di relax.





La conduttrice di Dazn ha scelto un hotel da sogno sulle Dolomiti per riposarsi regalando qualche dolce scatto in famiglia (con il marito Loris Karius e la piccola Aria, che ad agosto ha compiuto un anno) e un paio di foto indimenticabili in bikini nero con un suggestivo panorama montano alle sue spalle.

"Family weekend", ha scritto Diletta Leotta - con tre cuori rossi - nel post social.