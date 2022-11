DiMartedì, chi ci sarà in studio da Floris: tutte le anticipazioni dell'1/11

DiMartedì, anticipazioni di martedì 1 novembre

Cresce l'attesa per una nuova puntata di "DiMartedì", il talk show condotto da Giovanni Floris, in onda tutti i martedì su La7. Questa sera il tema al centro della puntata sarà: il nuovo governo. Ma anche la crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio il Paese, così come la guerra in Ucraina con gli sviluppi drammatici degli ultimi giorni e gli attacchi della Russia. Troveranno poi spazio diversi temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Non vanno poi dimenticati i sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che fotograferanno” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale; ma anche la cornice dedicata alla satira di Luca e Paolo, pronti a ironizzare sulle notizie finite copertina nell’ultima settimana, sia in Italia che all’estero. Nel pomeriggio la lista completa degli ospiti di questa sera.