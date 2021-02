Disney chiude i Blue Sky Studios. Ma impiegherà i 450 dipendenti in altre sedi

Disney chiuderà Blue Sky, lo studio di animazione de "L'era glaciale"

I Blue Sky Studios della Disney abbassano la saracinesca. Lo studio di animazione che ha dato vita a successi cinematografici per famiglie come la saga de "L'era glaciale" o i due film di "Rio", "data l'attuale realtà economica e dopo molte considerazioni e valutazioni", ha riferito un portavoce della società a Deadline, cesserà le operazioni.

Blue Sky, i 450 dipendenti saranno trasferiti in altre aziende della company

Blue Sky, con sede a Greenwich nel Connecticut, che chiuderà definitivamente i battenti ad aprile, è stato inglobato da Disney nell'aprile 2019 quando il gigante di Topolino ha comprato 21st Century Fox, il conglomerato di intrattenimento della Fox. Un totale di 450 lavoratori saranno colpiti dalla chiusura di Blue Sky, nonostante le assicurazioni di Deadline che Disney li contatterà per trovare posto per loro in altre sue aziende.

Come azienda sotto l'ombrello della 21st Century Fox, Blue Sky ha avuto successo nei film d'animazione soprattutto con la saga familiare e l'umorismo preistorico "L'era glaciale". Il primo capitolo de "L'era glaciale" è uscito nel 2002 ed è stato seguito da altri quattro sequel: "L'era glaciale: la fusione" (2006), "L'era glaciale: l'alba dei dinosauri" (2009), "L'era glaciale: la deriva continentale" (2012) e "L'era glaciale: rotta di collisione" (2016). Tra loro, i cinque film de "L'era glaciale" hanno avuto un incasso mondiale cumulativo di più di 3,2 miliardi di dollari.

Oltre a "L'era glaciale", Blue Sky ha dato forma ad altri titoli d'animazione come "Rio" (2011) e il suo sequel "Rio 2" (2014), "Robots" (2005), "The Peanuts Movie" (2015), "Ferdinand" (2017) o "Spies in Disguise" (2019), che sarà l'ultimo film dello studio. Attualmente stavano lavorando a un nuovo film intitolato "Nimona" che doveva uscire nel gennaio 2022, ma questo progetto sarà finalmente cancellato e non vedrà la luce. Le proprietà intellettuali di Blue Sky rimangono in Disney, che prosegue con la lavorazione, già in atto, di una serie sui personaggi de "L'era glaciale" che sarà poi lanciata su Disney+.

Fondati alla fine degli anni 80, i Blue Sky Studios vinsero l'Oscar per il miglior cortometraggio animato per "Bunny" nel 1998, la storia di un’anziana coniglia che riceva la visita dell’anima del consorte defunto nelle sembianze di una falena.