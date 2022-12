Disney+, arriva la pubblicità: sale il prezzo dell'abbonamento premium. Ecco quanto costerà

Disney+, l'arrivo del piano "light" con la pubblicità fa impennare il prezzo dell'abbonamento premium

La spietata scure del business si abbatte anche su Disney+. Dopo Netflix, anche la piattaforma streaming “di Topolino” lancia il suo primo abbonamento con la presenza di pubblicità. Come preannunciato, il nuovo piano sarà a prezzo ridotto rispetto alla versione classica senza interruzioni, per un totale di 7,99 dollari. Discorso opposto invece per l’abbonamento “premium” che sale di prezzo toccando i 10,99 dollari.

Un aumento di 3 dollari che, per ora, ha toccato il solo mercato americano. Ma anche se non è ancora dato sapere quando, si prevede che le stesse condizioni raggiungano molto presto anche il nostro Paese.

Una decisione, questa, che stravolge le “regole” del mondo delle piattaforme streaming, privo di pubblicità e interruzioni non volute. Del resto, la crisi post-pandemia che ha travolto i colossi del settore non è stata facile da digerire.

Nel caso di Disney+, infatti, malgrado i 12,1 milioni di abbonati dichiarati lo scorso primo di ottobre, le perdite della società negli ultime tre mesi sono ingenti. Addirittura più che raddoppiate rispetto al periodo relativo al 2021.