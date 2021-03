Disney+: il servizio di streaming supera i 100 milioni di utenti

Disney+, il servizio di streaming tv della Walt Disney, annuncia di aver superato la soglia psicologica dei 100 milioni di utenti, a 16 mesi dal suo debutto operativo. A fare da traino sono state le fiction "The Mandalorian" e "WandaVision". Il servizio è sulla buona strada per raggiungere il target prefissato della società di 260 milioni di abbonati entro il 2024. L'amministratore delegato della Disney Bob Chapek ha ribadito in una riunione degli azionisti che la strategia di streaming dell'azienda è la sua priorità, osservando che la Disney ha fissato un obiettivo rialzista di aggiungere più di 100 nuovi titoli al servizio ogni anno.

La principale piattaforma di streaming Netflix ha dichiarato a gennaio di avere 203,7 milioni di abbonati. Nonostante ne abbia la metà rispetto al gigante da quasi 2 miliardi di utile, Disney+ conta raddoppiare i suoi abbonamenti in Asia-Pacifico nell'anno in corso e, secondo uno studio di Media Partners Asia, le entrate aumenteranno del 160%, ma ora come ora il suo mercato principale in Asia rimane l'India a basso rendimento.

Disney+ dovrebbe finire l'anno con 66 milioni di abbonati in Asia, più del doppio dei 32 milioni di abbonati che aveva alla fine del 2020. Netflix, nel frattempo, vedrà gli abbonati crescere da 25,5 milioni a 33,3 milioni nello stesso periodo, secondo la ricerca di MPA.