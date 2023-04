Domani, Arvedi tratta con De Benedetti: il quotidiano già al capolinea

Pare che CDB Editore non sia granché soddisfatto dei conti del giornale



Secondo il sito internet Dagospia, a Milano si infittiscono i rumor di una trattativa in corso del boss dell'acciaio, Giovanni Arvedi, con Carlo De Benedetti per acquisire una grossa percentuale del quotidiano "Domani" diretto da Stefano Feltri. Pare che CDB Editore non sia granché soddisfatto dei conti del giornale: si spendono troppi soldi, si dice...