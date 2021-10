Don Cosimo Schena, spopola sui social il parroco-poeta: "L'Amore Vola" e "In Love"

Ha iniziato a comporre i suoi versi quasi per gioco, a leggerli online ignaro del successo che avrebbe riscosso, e li ha raccolti nel suo ultimo libro di poesie “L’Amore Vola”, edito da Herkules Book.

Il binomio ‘amore + poesia’ piace e sta diventando un trend sempre più apprezzato dagli utenti del web, fedeli e non. A parlare chiaro sono i numeri social di Don Cosimo Schena: 133mila follower Facebook, oltre 46mila Instagram, più di 30mila su TikTok e ancora 30mila tra Youtube, Twitter e Spotify.

È quindi a grande richiesta che l’appuntamento con il poeta dell’amore diventa settimanale. Ogni lunedì, a mezzogiorno, sui suoi canali social è online la rubrica “In Love”, dove il sacerdote brindisino offre le proprie riflessioni sull’amore, sul perdono e sull’accoglienza, dando voce a una sua poesia per approfondire il tema prescelto. I tre minuti con il Don hanno già riscosso un notevole successo: i primi appuntamenti contano singolarmente oltre 50mila visualizzazioni sui profili @doncosimoschena.

Un linguaggio semplice e informale, la forza dei sentimenti e i componimenti in versi che arrivano dritti al cuore: sono questi i semplici ingredienti con cui ‘il prete di periferia’ regala speranza sul web.

“Mi dà gioia sapere che le mie parole possono ispirare e infondere serenità, specialmente in questo periodo di incertezza – racconta - In questi mesi sono stato inondato dall’affetto delle persone. Ogni giorno mi chiedono di essere sempre più presente. Così, io e i miei parrocchiani abbiamo pensato a questa rubrica. E tra le migliaia di richieste di preghiera e di supporto che ricevo quotidianamente ho scelto i temi più quotati”.

Ogni settimana Don Cosimo approfondisce una delle infinite sfaccettature che caratterizzano il sentimento che coinvolge tutti nella vita di ogni giorno: l’amore, ma sempre sotto la luce di Dio. “Chi mi conosce sa che il mio motto è ‘Dio è amore’, sarà proprio questo il nostro slogan. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo stati creati dall’amore, di conseguenza non possiamo non amare. “In Love” è uno spazio in cui ci impegneremo per riflettere sul grande valore dell’amore, non in maniera superficiale, ma scavando nel profondo per rintracciare il significato reale di questo sentimento. Lo faremo anche attraverso le mie poesie” – conclude Don Cosimo.