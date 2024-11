Don Matteo 14 divino negli ascolti tv. Chi è Federica Sabatini: da Suburra a stella della serie tv di Rai1

Don Matteo 14 e gli ascolti tv di questa stagione su Rai1

Don Matteo continua a volare negli ascolti tv. La puntata andata in onda giovedì 7 novembre 2024 ha vinto la prima serata con 4.040.000 spettatori e il 22.8% (piegando persino la resistenza della serie turca cult di Canale 5, Endless Love ferma a 2.461.000 spettatori e il 13.3%).

Facendo un veloce recap delle precedenti settimane, ad Halloween aveva conquistato 3.850.000 spettatori (23.5%), il 24 ottobre era stato visto da 4.325.000 spettatori (24.2%) e l'esordio del 17 era stato col botto 4.325.000 spettatori pari al 24.2% di share.

Don Matteo 14, chi è Federica Sabatini: da Suburra a stella della serie tv di Rai1

La nuova stagione di Don Matteo ha visto una new entry nel cast molto apprezzata dal pubblico. Si tratta di Federica Sabatini. Volto nuovo nella fiction Rai con protagonista Raoul Bova - e al suo fianco Nino Frassica (Maresciallo Cecchini) - la 32enne attrice romana è stata protagonista di diverse serie tv di successo. In primis "Suburra - La serie" e "Suburræterna" dove ha vestito i panni di Nadia. E oggi è Giulia Mezzanotte, sorella di don Massimo. «Hanno radici comuni, entrambe hanno vissuto l’abbandono. Poi, però, hanno scelto strade diverse. Quella di Giulia è sicuramente migliore, ma non giudico mai i miei personaggi» ha spiegato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.



Sul piccolo schermo Federica Sabatini la ricordiamo però anche nel cast di altre produzioni: per dirne qualcuna, Tutti insieme all'improvviso, Un passo dal cielo 4 di Jan Maria Michelini, Provaci ancora prof! 7 o Rosy Abbate - la serie. Nel 2021 ha poi partecipato alla seconda stagione della serie televisiva spagnola Toy Boy nel ruolo di Rania Giallo.

Senza dimenticare il film per Rai Uno Nozze romane di Olaf Kreinsen e Liberi di scegliere, diretto da Giacomo Campiotti o Saremo giovani e bellissimi diretto da Letizia Lamartire e presentato alla Settimana della critica durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 .

Federica lontana dai riflettori? Le piace "dipingere, fare il macramè e il découpage. E anche cucinare, soprattutto i dolci. Il mio preferito è la torta di carote", aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.