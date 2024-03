Donne al bivio corre al 5 per cento ed è promossa da maggio in seconda serata

"Storie di donne al bivio" di Monica Setta conquista anche ieri quasi il 5 per cento di share e viene promossa da maggio in seconda serata nella collocazione attualmente occupata da Alessandro Cattelan alla fine della produzione di quest'ultimo. Intanto prosegue con successo la versione del sabato pomeriggio del programma ideato e condotto dalla Setta. Sabato scorso la puntata di "Storie di donne al bivio" ha raggiunto quasi il 5% in una fascia dove nei mesi precedenti si arrivava appena al 2.

Sabato 30 a "Storie di donne al bivio" arriverà Denny Mendez insieme a Jo squillo e a Rita Rusic.E l'ex miss Italia 1996 gia mamma di una figlia avuta dal produttore Oscar Generale da cui si è separata conferma di essere fidanzata con Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia ed ex fiamma di Valeria Marini. Dopo mille indiscrezioni, la certezza. "Si, io e Gimmi ci stiamo frequentando. Lui è una persona stupenda, tutto è cominciato con un gioco di sguardi ed è proseguito in modo lento e serio. Gimmi è presente, attento ed è anche un ottimo padre, il che ci rende piu uniti visto che io ho una figlia ancora piccola".

"India Nayara non conosce ancora Gimmi" spiega Denny Mendez "ci siamo presi del tempo per fare le cose bene senza fretta e senza stare troppo sotto i riflettori, anzi. La priorità è mia figlia, ma sono una donna che crede profondamente all'amore e dunque dopo la separazione da Oscar sogno di ricostruirmi un nucleo tutto mio e di allargare la famiglia se ci sarà l'occasione. Non mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Per diventare mamma ho atteso tanto, era un desiderio fortissimo che ho fin da bambina".