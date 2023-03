Dopo il Gf Vip Edoardo Donnamaria torna in onda su Radio Zeta

Edoardo Donnamaria a Radio Zeta

Scalda la voce. Perché, in fondo, anche durante il Grande Fratello vip non ha mai dimenticato il microfono. Ora Edoardo Donnamaria, ex concorrente del reality di Signorini, è pronto a tornare in radio: Radio Zeta, la radiovisione del gruppo RTL 102.5, lo aspetta. Lui stesso, ospite di Carolina Russi e Cianna, ha annunciato a sorpresa il grande ritorno. “Per me è un piacere tornare qui, sono emozionatissimo”.

Donnamaria, da lunedì, sarà in diretta con Francesco Taranto a “Generazione Zeta”, dalle 17:00 alle 19:00. «Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Donnamaria e sono felice di essere qui con voi. Sto tornando. Da lunedì sarò in diretta qui, sono emozionatissimo», dice Donnamaria. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è durata sei mesi circa, ora Donnamaria torna alla sua più grande passione: la radio. E gli zetini, che non l'hanno mai perso di vista durante il reality show di Alfonso Signorini, non vedono l'ora di incontrarlo di nuovo in diretta. Il conto alla rovescia è già partito.