Dragon Ball, One Piece e... Mondadori accelera su Edizioni Star Comics (principale editore italiano di fumetti)

Mondadori sale al 75,5% di Edizioni Star Comics - Principale editore italiano di fumetti

Mondadori ha perfezionato, tramite la controllata Mondadori Libri, l’acquisizione di un’ulteriore quota, pari al 24,5%, di Edizioni Star Comics, il principale editore italiano di fumetti (che in Italia distribuisce manga come Dragon Ball Super, One Piece, Demo Slayer e My Hero Academia) portando la propria partecipazione al 75,5%, dal 51% già detenuto.

L’incremento della quota in Edizioni Star Comics avviene mediante l’esercizio dell’opzione call prevista dal contratto sottoscritto e comunicato al mercato in data 6 giugno 2022, che attribuiva al Gruppo Mondadori la facoltà di acquisire la residua quota del 49% della società in due tranche da 24,5% ciascuna, esercitabili nell’esercizio 2025 e nell’esercizio 2028.

Il prezzo provvisorio, corrisposto interamente in data odierna per cassa, è pari a 5 milioni di euro ed è stato determinato sulla base dell’ebitda medio del triennio 2022-2024 nonché della posizione finanziaria netta media nei 12 mesi precedenti la data del closing (pari a 2,5 milioni di euro). Tale prezzo provvisorio potrà essere oggetto di rettifica successivamente all’approvazione