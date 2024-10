Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dalle Regionali liguri al rapporto tra sicurezza e immigrazione. Del Debbio intervista La Russa

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Ignazio La Russa. Si parlerà anche delle Regionali in Liguria e del rapporto tra sicurezza e immigrazione

Oggi 31 ottobre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Presidente del Senato Ignazio La Russa, portandolo a commentare la più stretta attualità: dai risultati del voto in Liguria al caso dossieraggio.



A seguire, le elezioni regionali liguri, con il tentativo di capire cos’abbia portato alla sconfitta della sinistra.



Infine, il legame fra sicurezza e immigrazione. Da Torino a Bolzano, sono molti i casi recenti di violenza e stupro. Intanto, il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea il decreto sui Paesi sicuri.



Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche: Simona Malpezzi, Marco Bucci, Alessandro Cattaneo, Matteo Ricci, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.