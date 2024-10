Governo, la fiducia in Meloni resta alta. E il voto in Liguria lo dimostra. La top ten dei ministri: i nomi

Fiducia al 43% per Giorgia Meloni. Crosetto primo tra i ministri, seguito da Giorgetti



L’inizio dell’autunno è stato denso di eventi sia nazionali che internazionali, con le conseguenti tensioni e polemiche politiche. Secondo alcuni commentatori, sia la complessità dello scenario internazionale sia il quadro economico, comunque interlocutorio in vista di una fine d’anno con molte scadenze, sia questioni squisitamente interne, anche a cavallo fra politica e gossip (come il caso Boccia-Sangiuliano), avrebbero dovuto iniziare a erodere il consenso nei confronti del Governo Meloni. Ma, elettoralmente parlando, quest’ipotesi trova conferma nella realtà? A giudicare dai risultati delle elezioni regionali in Liguria, in cui il candidato di centrodestra Marco Bucci ha vinto, sia pure di strettissima misura, sul principale rivale, il dem Andrea Orlando (nonostante le vicende che hanno riguardato il governatore uscente, Giovanni toti), si direbbe di no.

In linea con questa considerazione, vi sono anche i risultati di una recente edizione del monitoraggio periodico Tableau de Bord, di Istituto Piepoli, su un campione nazionale rappresentativo di 500 intervistati. Fra gli argomenti esplorati, vi è stata in particolare la fiducia nei confronti del governo e dei singoli ministri. Che risultati si sono ottenuti? I 24 ministri del Governo Meloni si distribuiscono, in termini di indicatore di fiducia, in un range che va da un massimo di 38 per il ministro Crosetto a un minimo di 23 per la ministra Santanché. Nessun ministro raggiunge però il livello di fiducia assegnato alla premier Giorgia Meloni, che è al 43. Il governo nel suo insieme è al 42, valore più elevato rispetto a quello di ciascuno dei ministri che lo compongono.

Questo significa che è la squadra di governo nel suo complesso che riceve una buona fiducia da parte degli italiani. Infatti, sia il 42 per cento dell’esecutivo nel suo insieme sia il 43 per cento di Giorgia Meloni, a due anni dall’insediamento del governo, sono valori da considerare sicuramente buoni. Se vogliamo un termine di paragone, escludendo il governo Draghi che si è configurato come un gabinetto di solidarietà nazionale, con una maggioranza estremamente ampia e un profilo eminentemente tecnico (quindi politologicamente e demoscopicamente ben diverso da un normale governo costituitosi dopo una tornata elettorale nazionale), possiamo prendere il caso del Governo Conte I.

Il 3 giugno 2020, nel pieno del sostegno anche emotivo dovuto alla pandemia di Covid-19 (nella sua fase calante, dopo il difficile inverno di quell’anno), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte veniva accreditato (da un sondaggio di Euromedia Research per “La Stampa”) di una fiducia appunto al 43 per cento, la stessa che ha oggi Giorgia Meloni, in condizioni ben diverse e, fortunatamente, molto più normali. Non sembra dunque che il consenso verso il Governo Meloni sia in calo.

Volendo poi fare una classifica, se esaminiamo i ministri che non sono leader di partito (la cui fiducia viene misurata su entrambe le dimensioni, l’essere leader di partito e l’essere ministri, cosa che rendere meno attendibile il confronto con gli altri ministri), quelli con l’indicatore di fiducia più alto sono Crosetto (38) e Giorgetti (36). Seguono Abodi, Calderone e Schillaci, su quota 34. Poi abbiamo Zangrillo e Nordio al 33 e Valditara al 32, insieme con Pichetto Fratin e Fitto (anche loro al 32). Quella appena esposta è, dunque, la «top ten» dei ministri per fiducia da parte dell’opinione pubblica, ossia l’elenco dei 10 ministri, sui 22 che non sono anche leader di partito, col valore più alto dell’indicatore demoscopico di fiducia. Da segnalare la buona fiducia verso i ministri Nordio e Valditara, nonostante siano impegnati in processi di riforma sui quali si concentra una conflittualità politica piuttosto accesa.

La tabella che segue visualizza la “top ten” dei ministri