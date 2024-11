Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dalla rielezione di Trump alle politiche green dell'Ue, tutti i temi. Del Debbio intervista Salvini

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà di voto negli USA e politiche green dell'Ue. Del Debbio intervista Salvini

Oggi 7 novembre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al vaglio, i risultati del voto negli Stati Uniti, le sue ripercussioni sull’economia globale e la questione migranti.



A seguire, si continuerà a parlare di Donald Trump, cercando di capire quale impatto la sua rielezione a Presidente possa avere sullo scenario nazionale e internazionale. Infine, proseguirà l’inchiesta sulle politiche green dell’Unione Europea, che paiono pesare sempre di più sulle tasche dei cittadini, e si tornerà sull’immigrazione irregolare in relazione all’allarme sicurezza denunciato da molte città italiane.



Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche: Pierfrancesco Majorino, Massimiliano Salini, Luca Boccoli, Andrea Delmastro e Paola De Micheli.