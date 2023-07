Droghe, scontro di fuoco Giubilei-Soncini. Ecco cosa è successo su La7

Droghe, scontro di fuoco Giubilei-Soncini: guarda il video

Scintille tra Guia Soncini, scrittrice e firma de Linkiesta, e Francesco Giubilei, ex consigliere del ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano e presidente della Fondazione Tatarella. Il tema al centro della discussione è l'uso di droghe. La scrittrice dichiara: "Il problema è che lo youtuber che ha investito un bambino a roma si è fatto una canna? Ci sono milioni di italiani che hanno fumato uno spinello e non hanno investito nessuno". Giubilei allora incalza la firma de Linkiesta: "Ma si rende conto di quello che dice". Soncini tiene il punto con un bel "c'è gente che si fa di eroina tutta la vita, ti ammazza se sei povero". Ma l'ex consigliere non molla: "Allora andiamo davanti alle scuole a dire drogatevi..."

