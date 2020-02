Due nuove funzionalità TikTok: Filtro Famiglia e Gestione del Tempo nel Feed

TikTok, l’app di destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili, al fine di migliorare il più possibile l’esperienza sulla piattaforma assicurando divertimento, ma soprattutto sicurezza, introduce due nuove funzionalità: il Filtro Famiglia, che aiuta i genitori e in generale gli adulti responsabili di un minore, a garantire la sicurezza dei loro ragazzi quando usano TikTok, e la Gestione del Tempo nel Feed, un sistema unico di notifiche proattive nell’app per tenere sotto controllo il tempo passato online.

Filtro Famiglia – come funziona

Il Filtro Famiglia associa l’account TikTok di un adulto a quello del minore di cui è responsabile. Una volta attivata, l’associazione permetterà all’adulto di intervenire sulle funzionalità di Controllo Applicazione, tra le quali:

Gestione del tempo : permette di impostare un tempo massimo che il minore può trascorrere ogni giorno su TikTok;

: permette di impostare un tempo massimo che il minore può trascorrere ogni giorno su TikTok; Messaggi diretti : permette di limitare chi può inviare messaggi all’account associato, o di disattivarli del tutto;

: permette di limitare chi può inviare messaggi all’account associato, o di disattivarli del tutto; Modalità limitata: esclude contenuti che potrebbero non essere appropriati per tutti gli spettatori.

La Gestione del Tempo nel Feed

In concomitanza con il rilascio del Filtro Famiglia, TikTok introduce un’ulteriore importante funzione per migliorare il benessere digitale degli utenti, aspetto fondamentale da sempre al centro dell’impegno preso dalla piattaforma.

Al fine di mantenere un rapporto equilibrato con l’app e i servizi online per tutti i membri della community, già ad aprile 2019 era stata introdotta la funzione di Gestione del Tempo, che permette di impostare un limite giornaliero di utilizzo di TikTok. Oggi viene presentata la Gestione del Tempo nel Feed - un sistema unico di notifiche proattive nell’app. Attraverso i video pillola, realizzati in collaborazione con alcuni tra i creator più seguiti e amati, agli utenti verrà ricordato, direttamente durante la fruizione dei video contenuti su TikTok, di tenere d’occhio il tempo che passano online e di prendersi una pausa dallo schermo.

Filtro Famiglia e Gestione del Tempo nel Feed sono già disponibili nel Regno Unito e verranno introdotti per gli utenti italiani nelle prossime settimane. Ulteriori risorse utili per la community per promuovere e mantenere un ambiente sicuro sono disponibili nel Centro Sicurezza, nei blog post sulla sicurezza e nel canale video dedicato @TikTokTips.