È sempre Cartabianca, ospiti: le ultime sulla veggente di Trevignano

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà degli effetti delle regionali in Abruzzo e del caso della veggente di Trevignano

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il dibattito politico che si è sviluppato all’indomani delle elezioni regionali in Abruzzo e della vittoria del centrodestra. Il governatore uscente, Marco Marsilio, ha ottenuto il 53,5% delle preferenze, staccando lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, di 7 punti. Quali conseguenze ci saranno a livello nazionale?

Spazio, poi, a sette e santoni, con gli ultimi sviluppi sulla vicenda di Gisella Cardia: pochi giorni fa, il vescovo di Civita Castellana ha dichiarato che le rivelazioni e le presunte apparizioni alla "veggente di Trevignano" non avrebbero nulla di "soprannaturale".