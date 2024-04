È sempre Cartabianca, ospiti: non si placano le polemiche sul Ramadan

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà delle tensioni in Medio Oriente e le polemiche sul Ramadan

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata i risvolti della guerra in Medio Oriente e l'alta tensione tra Israele e Iran dopo l’attacco, poi neutralizzato, di sabato scorso con centinaia di droni e missili. Focus poi sulle difficoltà della sanità pubblica italiana, sempre più al centro del dibattito politico.

Nonostante la fine del Ramadan non si placano le polemiche legate alla chiusura di istituti scolastici e università con le dichiarazioni del Ministro Valditara che annuncia: "Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato”.