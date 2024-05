È sempre Cartabianca, ospiti: tutti i dubbi sulle moschee non autorizzate

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezione europee, moschee non autorizzate e disuguaglianza abitativa

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata la sfida per le elezioni europee che entra nel vivo e il dibattito politico sui temi della censura e della crescita economica.

Nuovo focus sull'islam dopo il via libera della Camera alla proposta di legge di Fratelli d'Italia che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, inclusa la trasformazione in moschee di locali con un'altra destinazione d'uso.

Infine, prosegue il viaggio sullo stato della disuguaglianza abitativa nel nostro Paese, sempre più legata alla povertà e al lavoro sottopagato.