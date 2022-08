Eagle Pictures, acquisita la startup 302 Original Content

Eagle Pictures acquisisce il 100% della startup 302 Original Content di Giuseppe Saccà

Eagle Pictures, società di produzione e distribuzione integrata presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, dalla produzione e acquisizione dei diritti alla distribuzione ha acquisito il 100% della start-up “302 Original Content” da EMG, società leader nell’offerta di servizi broadcast e media production. Eagle Pictures è l’unica società indipendente italiana che produce e distribuisce film e serie tv dialogando con tutte le realtà dell’audiovisivo, sia nazionali che internazionali e che rappresenta in Italia alcuni tra i più prestigiosi Studios americani quali “Paramount” e "MGM" per il cinema, Sony e Disney per l’Homevideo.

A ricoprire la carica di Amministratore Delegato di “302 Original Content” confermato Giuseppe Saccà, dal luglio 2021 A.D. della medesima società. Saccà, 39 anni, ha iniziato la sua carriera di produttore co-fondando “Pepito Produzioni” e negli ultimi anni si è distinto per le sue capacità di talent scout che gli hanno permesso di lanciare opere pluripremiate.

Tarak Ben Ammar, Presidente e principale azionista di Eagle Pictures, afferma: “L’acquisizione di “302 allarga ulteriormente il nostro business in un mercato dell’audiovisivo in continua evoluzione. Eagle Pictures, primo tra i distributori in Italia nel secondo trimestre del 2022 con una quota di mercato pari al 22,5%, si conferma una realtà unica nel panorama delle società indipendenti, una “major” che produce e distribuisce dialogando con tutte le realtà dell’audiovisivo, nel Mediterraneo, in Europa e nel Mondo e che rappresenta in Italia “Paramount” e "MGM", due delle più importanti case di produzione e distribuzione americane. Un benvenuto a Giuseppe Saccà che siamo certi continuerà a svolgere un ottimo lavoro”.

Andrea Goretti, Amministratore Delegato di Eagle Pictures aggiunge: “Siamo contenti di accogliere “302 Original Content” in Eagle Pictures: è una start up promettente e cresciuta molto rapidamente che ci ha incuriosito sin da subito. Siamo sicuri che arricchirà la capacità produttiva di Eagle Picturesgrazie all’ideazione di contenuti originali e all’avanguardia, con un occhio sempre più attento alle nuove generazioni”.