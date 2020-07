eBay vende l'unità ads alla norvegese Adevinta per 9,2 mld di dollari

Il colosso dell'e-commerce eBay ha venduto la sua unità di ads (annunci pubblicitari) alla norvegese Adevinta per 9,2 miliardi di dollari. Lo rivela Reuters, precisando che nasce così il gruppo di annunci pubblicitari più grande al mondo.

Il gruppo eBay riceverà 2,5 miliardi di dollari cash e 540 milioni di azioni di Adevinta, diventando così il maggior azionista della società norvegese con una partecipazione del 44%. La società sarà presente in 20 paesi, coprendo un miliardo di persone con tre miliardi di visite al mese.

eBay vende l'unità ads

"Riteniamo che la combinazione delle due società, con le loro attività complementari, crei una delle storie azionarie più interessanti e avvincenti nel settore degli annunci online", ha affermato l'amministratore delegato di Adevinta, Rolc Erik Ryssdal.

Adevinta è stata scorporata dalla società di media scandinava Schibsted ed è stata quotata alla Borsa di Oslo lo scorso anno. L'annuncio ha fatto salire le sue azioni del 39%, mentre quelle di Schibsted sono aumentate del 21%.

Adevinta possiede marchi come Leboncoin, il più grande sito Web di annunci pubblicitari online della Francia, Olx, una società analoga del Brasile e numerose aziende simili in Europa, nelle Americhe e in Nord Africa.

Il gruppo eBay Classifieds comprende i marchi Gumtree e Kijiji e offre annunci online in oltre 1.000 città in tutto il mondo. Nel primo trimestre 2020, l'azienda ha registrato un reddito operativo di 83 milioni di dollari e ricavi 248 milioni di dollari.