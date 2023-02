Ecco chi è la giornalista Rai Incoronata "Cora" Boccia. Tra laurea in anticipo e marito in politica

Ecco chi è Incoronata Boccia, giornalista Rai ed ex star di Uno Mattina Weekly. Tra marito in politica, età, laurea in anticipo e...

Ecco tutto quello che devi sapere su Incoronata Boccia, detta "Cora", star di Uno Mattina Weekly, versione estiva del programma, e giornalista. Sarda, 41 anni, è sposata dal 15 settembre del 2007 con Ignazio Artizzu, giornalista ed esponente politico di Forza Italia. Incoronata e Ignazio hanno due figli, un maschio e una femmina.







Fin da giovanissima, Incoronata Boccia ha dato grande prova di predisposizione per gli studi. E come racconta lei stessa, è stata etichettata come secchiona per il successo della sua carriera universitaria. Da studentessa, infatti, Incoronata, a soli 21 anni, ha sostenuto già 26 esami in 24 mesi con una media di 29 trentesimi presso la facoltà di Scienze della comunicazione alla Sapienza di Roma.

Chi è Incoronata Boccia, la laurea in anticipo

Per poi, al terzo anno di università, anticipare i tempi e chiede di discutere subito la tesi di laurea, senza attendere i cinque anni accademici. E a chi la insultava utilizzando quell'antipatico appellativo, Incoronata Boccia sa bene come rispondere: "I secchioni sono tristi Io mi godo la vita. Non mi sono mai posta l’ obiettivo di accelerare i tempi, seguivo le lezioni, compravo i libri, iniziavo a leggerli e li trovavo estremamente interessanti. Li leggevo in una serata o in un pomeriggio".

Il ritorno in Sardegna e l'ingresso in Rai alla conduzione del TGR

Incoronata Boccia ha le idee ben chiare di cosa fare nella vita. La studentessa decide infatti di voler diventare una giornalista e di voler studiare a Roma già dopo il diploma di scuola secondaria. Lascia così la sua terra natale, la Sardegna, e si trasferisce sulla Tiburtina con una compagna di università, poi divide con la sorella Eleonora un appartamento ai Parioli. Dopo gli studi, però, Incoronata vuole tornare in Sardegna. E, poco tempo più tardi, Boccia riesce a entrare in Rai alla conduzione del TGR Sardegna.