Coronavirus, edicole e stampatori aperti. Anche i tabaccai non si fermano

Edicole e stampatori resteranno aperti. E' quanto prevede, a quanto si apprende, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta a firmare sulle nuove restrizioni in Italia. Anche i tabaccai, si apprende ancora, restano aperti. Lo stesso vale per gli artigiani. Aperti idraulici e meccanici, così come le pompe di benzina. Tutti servizi essenziali.