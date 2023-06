Elisa Esposito, altro che corsivo. La prof di TikTok lancia una nuova lingua

Elisa Esposito, la prof di TikTok dimentica il "corsivo" e lancia un nuovo trend

Elisa Esposito torna alla ribalta con un nuovo trend. La “professoressa” più famosa di TikTok, diventata famosa grazie all’ormai celebre “corsivoe”, lancia a distanza di un anno una nuova “lingua” tutta ispirata al gergo dei giovani dei nostri giorni.

Il nome della nuova creazione della professoressa di TikTok? Il “maranzivoe”. Questa parola deriva dal termine “maranza”, nato a Milano negli anni ’80 e fa riferimento al cosiddetto “tamarro”.

La TikToker ne è sicura, la sua nuova “lingua” sarà il tormentone dell’estate 2023. E, come mostra nel video la prima parola scelta è “bro”, poi “picchiamolo” e infine “fra di zona”. Tutte terminologie del gergo giovanile. A quel punto, ha salutato i propri followers ai propri chiedendo se si sentono più maranza o corsivo.

Ovviamente, le critiche sono arrivate a fiumi. Ma sotto il post di Elisa Esposito non solo commenti negativi. C’è chi si è detto nostalgico del corsivo, invitandola a tornare al passato. Ma tra i commenti si scorge anche chi sostiene che di certo il video andrà virale esattamente come i precedenti e qualcun altro ha risposto con “Maranza tutta la vita”.

In altri filmati poi “la professoressa” di TikTok non si è limitata solo alla presentazione, ma ha mostrato anche la grammatica e persino cantato una canzone in maranzivoe.