Elisa Isoardi, un nuovo ruolo di spicco in Rai. Il rumor su Linea Verde Life

Elisa Isoardi, a settembre un nuovo programma? La Rai muove le sue pedine

Elisa Isoardi potrebbe presto dire addio al suo Linea Verde Life, la trasmissione che conduce attualmente in Rai. Ma all'orizzonte non ci sarebbe una bocciatura, bensì una promozione. Da Viale Mazzini - riporta Cityrumors - mischiano le carte in vista della prossima stagione. Da settembre cambieranno parecchie cose, cominciano a muoversi gli slot del palinsesto Rai. La conduttrice avrebbe incassato la decisione dell’emittente, sì perché, come sottolineano dalla redazione di TvBlog, non si tratterebbe assolutamente di una bocciatura. Almeno per il momento la Isoardi ha deciso di non sbottonarsi a riguardo, nonostante i rumors sul suo futuro stiano circolando parecchio in queste settimane.

Niente più "esterne" per lei ma un ruolo di spicco in un’altra trasmissione, possibilmente in studio. Le ipotesi sul tavolo sono un paio, per ora nulla di certo, siamo ancora nella sfera delle supposizioni. Una delle soluzioni più accreditate messe sul tavolo sarebbe quella di farle riempire il vuoto lasciato da Marco Liorni a ItaliaSì, il varietà del sabato pomeriggio di Rai Uno, visti gli impegni dettati da L’eredità.