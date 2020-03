Elliott prende di mira Twitter, cercando la rimozione del CEO Dorsey

L'hedge fund (Fondo comune di investimento) Elliott Management Corp ha acquisito una quota considerevole di Twitter e sta spingendo per cambiamenti, tra cui la rimozione dell'amministratore delegato Jack Dorsey.

Twitter è una delle poche società tecnologiche statunitensi guidata, ma non controllata, da uno dei suoi fondatori. Ha conferito agli azionisti pari diritti di voto, rendendo Dorsey, che possiede solo il 2% circa della società, vulnerabile alla sfida di un investitore attivista come Elliott.

Elliott Management Corporation (nota anche come Fondo Elliott o Elliott) è una società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 1977 a New York da Paul Elliott Singer (che ricopre anche i ruoli di Presidente, co-CEO e co-CIO della società), ed è considerato il più grande fondo di investimento attivista al mondo.

Le azioni di Twitter sono diminuite lo scorso anno quando la società ha rivelato che la sua piattaforma presentava anomalie che ostacolavano la sua capacità di indirizzare gli annunci e condividere i dati con i partner. La riluttanza della società con sede a San Francisco ad espandersi oltre la sua piattaforma principale lo ha anche lasciato su scala limitata rispetto ai suoi più grandi colleghi dei social media. Elliott, fondata dal miliardario Paul Singer, cercherà di installare i propri nominati nel consiglio di amministrazione di otto membri di Twitter quando tre dei direttori della compagnia si candideranno alle elezioni nella prossima riunione annuale degli azionisti, hanno detto le fonti all'agenzia Reuters.

Non è chiaro con chi Elliott vorrebbe sostituire Dorsey e quanto sia grande la sua partecipazione in Twitter. L'hedge fund con sede a New York ha oltre 40 miliardi di dollari in attività gestite e negli ultimi mesi ha preso di mira aziende che vanno da eBay a SoftBank Group Corp. Le fonti hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata. Elliott ha rifiutato di commentare. Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Bloomberg News ha riferito per la prima volta venerdì sulla posizione di Elliott su Twitter. Dorsey, 43 anni, è uno dei più importanti imprenditori della Silicon Valley e gestisce Square Inc ( SQ.N ), una società di pagamenti mobili che ha co-fondato. Mentre gli investitori hanno tollerato questo accordo dal 2015, quando Dorsey è diventato l'amministratore delegato di Twitter per la seconda volta, il suo annuncio a novembre che avrebbe voluto trasferirsi in Africa per un massimo di sei mesi ha sollevato domande tra gli analisti sulla sua gestione.

Dorsey, che ha contribuito a concepire Twitter nel 2006, è stato CEO fino al 2008, quando è stato sostituito da uno dei suoi co-fondatori Ev Williams. Williams aveva accusato Dorsey di essere un povero manager e di non concentrarsi abbastanza sulla redditività di Twitter. Dorsey è tornato come CEO ad interim dopo che il suo predecessore Dick Costolo si è dimesso. La conoscenza dell'azienda da parte di Dorsey e il rapido lancio di nuovi prodotti hanno convinto il consiglio di Twitter a consegnargli le redini su base permanente pochi mesi dopo. Dorsey non è il primo CEO a gestire due grandi aziende. Steve Jobs ha diretto Apple Inc ( AAPL.O ) e lo studio cinematografico animato Pixar per diversi anni, mentre Elon Musk gestisce il pioniere dell'auto elettrica Tesla Motors Inc ( TSLA.O ) e il produttore di missili SpaceX.