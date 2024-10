Elly Schlein, retroscena svelato sul duetto rap con J-Ax. A La7 confessa: "Mi aveva messo il like per..."

Elly Schlein canta con J-Ax la canzone “Così com'è”. La segretaria Pd a sorpresa con gli Articolo 31

La segreteria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con J-Ax sulle note della canzone “Così com'è”.



Elly Schlein duetto rap con J-Ax: "Mi aveva messo il like per un intervento che feci in Aula contro Giorgia Meloni"

Elly Schlein (segretaria del PD) duetta con J-Ax e racconta a L'Aria che Tira di David Parenzo su LA7: "Non ho potuto rifiutare il suo invito, non ho mai cantato in vita mia e sono arrivata appena in tempo. Non ho potuto neanche provare, mi son buttata. In realtà sono un'aspirante regista, che aspirerà per tutta la vita".